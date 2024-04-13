ملف الزليج قدم رسميا لليونسكو

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم الخميس بمدينة بجاية لدى افتتاحها شهر التراث (18 أفريل- 18 ماي)، عن تقديم قطاعها "خلال شهر أفريل الجاري" لملف "فن الزخرفة المعمارية بالزليج، خزف مينائي: المعارف والمهارات المرتبطة به" لإدراجه باسم الجزائر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو.

وقالت الوزيرة أن الجزائر تحصي "11 عنصرا غير مادي ضمن قوائم التراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو، وهي تعمل على تصنيف المزيد من العناصر اللامادية، حيث تم في مارس 2023 إيداع ملف تصنيف اللباس التقليدي للشرق الجزائري إلى جانب الملف العربي المشترك الخاص بالحناء والذي سيتم الفصل فيه شهر ديسمبر 2024".

وفي هذا السياق، أشارت أيضا مولوجي إلى أنه "تم التحضير هذه السنة وبشكل استباقي لعشر ملفات مبرمجة للتسجيل خلال السنوات القادمة في قائمة التراث الإنساني لدى اليونسكو".

وأكدت الوزيرة أن قطاعها الوزاري "يعمل على تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية والعلمية والمنهجية لتشكيل بنك معطيات وطني لعناصر التراث الثقافي غير المادي من خلال عمليات التوثيق والتسجيل على مختلف الدعائم وتحديد توزيعها في ربوع الوطن، بالتنسيق بين مؤسساتنا تحت الوصاية من مديريات الثقافة والمتاحف الوطنية ودواوين الحظائر الثقافية ومختلف مراكز البحث وبالشراكة مع المؤسسات الجامعية ومختلف فعاليات المجتمع المدني".

وكانت اليونسكو قد أدرجت في ديسمبر 2023 ملف "النقش على المعادن: الذهب، الفضة والنحاس، المهارات والفنون والممارسات" على قائمتها التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية باسم الجزائر وتسعة بلدان عربية أخرى.