الجلفة: سبعيني يقتل طليقته وابنه ويضع حدا لحياته

اهتز حي جواف ببلدية حاسي بحبح شمال الجلفة صبيحة اليوم الثلاثاء على وقع جريمة قتل نكراء، راحت ضحيتها أم وابنها على يد طليقها البالغ من العمر 70 سنة بواسطة سلاح تقليدي داخل منزلها العائلي قبل أن يضع حدا لحياته موجها طلقة أخرى لجسده أردته قتيلا.

وحسب مصادر "الخبر"، فقد قام المدعو “س.ع” البالغ من العمر 70 سنة وهو أب لولدين من طليقته، بقتل طليقته البالغة من العمر 59 سنة وابنه البالغ من العمر 34 سنة موجها لهما طلقات نارية بواسطة سلاح تقليدي.

وبعدها أقدم مباشرة على وضع حد لحياته، حيث وجه طلقة أخرى لجسده ليسقط جثة هامدة.

وعن أسباب الحادث، فقد اكتفت مصادرنا أنها بسبب خلافات سابقة بين الضحيتين لتتطور إلى خلاف حاد فقام بتنفيذ جريمته الشنعاء.

ومباشرة بعد تلقيها بلاغا من أحد الجيران، تنقلت عناصر الأمن لدائرة حاسي بحبح ، رفقة عناصر الشرطة العلمية إلى مسرح الجريمة، فيما تكفلت عناصر الحماية المدنية بعملية نقل أربعة اشخاص في حالة صدمة لمصلحة الاستعجالات بمستشفى “العقيد احمد بوقرة ” و تحويل الجثث الثلاث إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى قبل عرضهم على الطبيب الشرعي.