تعاون بين جامعات جزائرية وجامعة روسية

زار وفد رفيع المستوى من جامعة القوقاز الروسية جامعتي الجزائر 1 و2؛ من أجل تعزيز العلاقة بين الطرفين في البحوث العلمية والتكوين الأكاديمي، بتخصصات مشتركة خاصة في الرياضيات والإعلام الآلي.

وحسب بيان لجامعة الجزائر 1 يوسف بن خدة، فقد استقبل مديرها البروفيسور فارس مختاري بمقر رئاسة الجامعة وفدا من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية بروسيا، يترأسه مدير الجامعة، البروفيسور دميتري بيسبالوف، برفقة نائب المدير للتعاون الدولي، الدكتور ألبرت كوموكوف، وعميد كلية الهندسة النفطية، الدكتور ألكسندر فيرسوكين، وذلك بحضور نائب المدير المكلفة بالعلاقات الخارجية، البروفيسور دندوڨة صوريا وعميد كلية العلوم الدكتور محجوب محمد مليك.

وتبادل مدير الجامعة ونظيره الروسي أطراف الحديث حول سبل التعاون بين الجامعتين الرائدتين في مجالهما لاسيما في تخصصات مثل الرياضيات والإعلام الآلي والبيوتكنولوجيا، كما أكد على ضرورة تبادل الخبرات من خلال زيارات التبادل للأساتذة والطلبة الجامعيين من أجل تحسين المستوى، وتنقل الوفد الروسي بمعية مدير الجامعة والطاقم المرافق له لزيارة المكتبة المركزية، ثم مخبر التشريح لجامعة الجزائر 1، حيث أعطيت لهم بعض الشروحات حول تاريخ وأهمية المخبر.