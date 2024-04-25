وزير خارجية فرنسا يزور الجزائر قريبا

علمت "الخبر" من مصادر دبلوماسية ان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني سيزور الجزائر قريبا.

وأوضحت المصادر ذاتها ان سيجورني سيبحث مع وزير الخارجية احمد عطاف التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في كافة المجالات.

كما سيكون موضوع التحضير لزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى فرنسا محل نقاش بين عطاف وسيجورني خلال تنقله إلى الجزائر.

وذكرت المصادر أن الوزير الفرنسي كان منتظرا بالجزائر يوم 22 افريل الجاري لكن تقرر تأجيل الزيارة بسبب الاجتماع التشاوري الثلاثي بين الرؤساء عبدالمجيد تبون والتونسي قيس سعيد والليبي محمد المنفي.

ومن المعلوم بأن الرئيس تبون كان قد أكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، انه سيزور فرنسا في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر المقبل، وذلك بعد عدة تأجيلات.