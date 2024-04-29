مقتل الإرهابي أبو حذيفة المغربي في مالي

أعلن الجيش في مالي اليوم الثلاثاء مقتل قيادي كبير في تنظيم "داعش" كان مطلوبا في قضية مهاجمة القوات الأمريكية في النيجر.

وقال جيش مالي في بيان رسمي إن "وسائل التعرف على الهوية والقرائن التي تم جمعها تؤكد مقتل أبو حذيفة الملقب بـ(هيغو)، وهو إرهابي مغربي ذو شهرة كبيرة".

وأظهرت صورة أبو حذيفة المغربي التي بثها التلفزيون الحكومي رجلا يرتدي زيا عسكريا وله لحية سوداء طويلة ويحمل في يديه مدفعا رشاشا.

وأبو حذيفة، المغربي، المعروف باسمه المستعار هيغو، قيادي في تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، متهم بتنفيذ هجوم عام 2017 على القوات الأمريكية والنيجرية في تونغو بالنيجر.