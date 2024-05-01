الجزائر تشتري 50 ألف طن من القمح اللين

طرح الديوان الوطني المهني للحبوب، مناقصة دولية لشراء القمح اللين من مناشئ اختيارية، حسب ما أفادت وكالة رويترز.

وقال متعاملون أوروبيون، إن الجزائر طلبت المناقصة لشراء كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الخميس الثاني من ماي الجاري، على أن تظل العروض سارية حتى الجمعة الموافق للثالث من ماي.

ووفق رويترز، فإنه من المقرر شحن القمح في عام 2024 على فترتين من مناطق الإمداد الرئيسية بما في ذلك أوروبا: من أول جويلية وحتى منتصف الشهر ومن 16 إلى 31 جويلية، وإذا كان المنشأ من أمريكا الجنوبية أو أستراليا فسيتم الشحن قبل ذلك بشهر واحد.