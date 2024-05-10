قرار جديد لـ"التاس"

رفضت رئيس محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، اليوم، طلب نادي اتحاد الجزائر بتجميد نهائي كأس "الكاف".

ورغم أن طلب اتحاد الجزائر، حامل لقب الطبعة الأخيرة، يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 37 من قانون "التاس"، إلا أن رئيس المحكمة رفضت طلب التجميد.

وتنص المادة 37 من قانون "التاس" صراحة على أن طلب تجميد منافسة يرتكز على مدى تقدير رئيسة المحكمة للضرر الجسيم الذي قد يتعرض له صاحب الطلب ومدى سلامة مبرراته المودعة في الشكوى ومصلحته من وراء طلب التجميد مقارنة بالمنافس .

ورغم استيفاء اتحاد الجزائر لشرط طلب التجميد إلا أن رئيسة محكمة لوزان رفضت طلب إتحاد الجزائر.