عينة من الألقاب التي غيّرها الجزائريون

في أفريل 2021، وافق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تغيير ألقاب العائلات الجزائرية وفقا لمرسوم رئاسي صادر في الجريدة الرسمية، يقضي بتغيير ألقاب عدّة عائلات جزائرية بطلب منها.

وأفاد نص المرسوم أن الأمر يتعلق بكل من لقب عائلة قبيب بولاية تلمسان، والذي تحول إلى "حبيب"، عائلة ترممو بولاية الوادي والذي تحول إلى "هارون"، ولقب عائلة بوحمارة بولاية تيارت والذي تحول إلى "علاوي". لقب عائلة بعرة بولاية المسيلة والذي تحول إلى "مومن"، لقب عائلة جرو بولاية الجلفة والذي تحول إلى "بلهاني". لقب عائلة بلوذنين بولاية تلمسان والذي تحول إلى "نهاري"، عائلة لبزة بولاية المسيلة والذي تحول إلى "عاشور". لقب عائلة بجاوي خنفر بولاية بسكرة والذي تحول إلى "بجاوي". عائلة خرقاق بولاية بسكرة والذي تحول إلى بن عثمان. عائلة بوحمارة من ولاية تيارت والذي حول إلى "بن أحمد"، عائلة بن جربة ولاية الأغواط، والذي حول إلى بن عمران. عائلة دجال بولاية غرداية والذي تم تحويله إلى "حكيمي".

ويسمح القانون الجزائري للعائلات الراغبة في تغيير ألقابها بتوجيه طلب إلى وزير العدل توضح فيه أسباب رغبتها في تغيير الألقاب، على أن يصدر الترخيص بتغيير اللقب العائلي، بموجب مرسوم رئاسي يصبح ساري المفعول بمجرد نشره على الجريدة الرسمية.