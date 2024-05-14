أدرار: توقع إنتاج أكثر من مليون قنطار من الحبوب

يتوقع إنتاج أكثر من مليون قنطار من مختلف أنواع الحبوب برسم حملة الحصاد للموسم الفلاحي 2023/ 2024 التي تتواصل بولاية أدرار، حسبما أفادت اليوم الثلاثاء مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.

وتبلغ المساحة المزروعة الإجمالية من الحبوب خلال هذا الموسم الفلاحي أزيد من 22.950 هكتارا منها 17.249 هكتار تحت الرش المحوري وباقي المساحة عبارة عن الزراعة الواحاتية بزيادة في المساحة قدرت بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط، حسب المصدر ذاته.

وتتوزع مختلف أصناف الحبوب المزروعة تحت الرش المحوري على ما يفوق 16.000 هكتار للقمح الصلب يتوقع منها إنتاج أزيد من 800.230 قنطار و136 هكتار للقمح اللين بتوقع إنتاج أزيد من 5.000 قنطار إلى جانب 377 هكتار للشعير و45 هكتار للخرطال بمردودية إجمالية لهذه الأصناف قدرت بـ 47 قنطار في الهكتار الواحد، حسب ما أشير إليه.

وقد سخرت السلطات المحلية والمصالح الوصية كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه الحملة من خلال تسخير العتاد اللازم من حصادات وشاحنات نقل المحصول وتخصيص مراكز لتجميع الحبوب لنقلها فيما بعد إلى صوامع التخزين.

وتشير المعطيات الشاملة المتعلقة بمقومات الولاية في مجال الزراعة إلى توفرها على مساحة فلاحية إجمالية تفوق 653.640 هكتار منها أزيد من 180.000 هكتار في إطار الامتياز و 54.500 هكتار تحت إشراف ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية الذي يقع مقره بولاية المنيعة، و أزيد من 399.000 هكتار في إطار الحيازة على الملكية العقارية و 17.000 هكتار في القطاع التقليدي الواحاتي.

وتقدر المساحة المستغلة من تلك المساحة الإجمالية حوالي 40.000 هكتار موزعة عبر مختلف المحيطات الفلاحية منها أكثر من 38.000 هكتار مسقية بما يعادل 2 بالمائة من مجمل المساحة الفلاحية بالولاية، مثلما تم توضيحه.

وفي سياق متصل أوضحت ذات المصالح أن إنتاج الذرة الصفراء شهد هو الآخر زيادة في المساحة المزروعة خلال الموسم الفلاحي الحالي، والتي قفزت من 6.230 هكتار إلى أكثر من 7.440 هكتار تحت الرش المحوري.

وقد حققت حملة حصاد محصول الذرة الصفراء للموسم الفلاحي الجاري إنتاج 221.130 قنطار من مساحة محصودة بلغت 3.922 هكتار بمردودية إنتاج قدرت بـ51 قنطار في الهكتار الواحد في حين بلغت مساحة الأعلاف حوالي 3.370 هكتار بإنتاج قارب 860.000 قنطار من الذرة الصفراء، حسب المصدر ذاته.