بلايلي يعود..

وضع المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، اسم نجم مولودية الجزائر ونجم البطولة الجزائرية، محمد يوسف بلايلي، ضمن القائمة الموسعة المقرر أن يختار منها 25 لاعبا تحسبا للمشاركة في المعسكر التحضيري المقبل لمواجهة منتخبي غينيا وأوغندا برسم الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

وفرض بلايلي نفسه نجما فوق العادة وهو يقود فريقه، عميد الأندية الجزائرية، للتتويج بلقب البطولة بعد 14 سنة كاملة عن آخر لقب، وهو يستعد أيضا لإهداء جماهير المولودية "الثنائية" التي طال انتظارها، كون العميد سينشط نهائي كأس الجزائر أمام شباب بلوزداد.

عودة بلايلي إلى القائمة الموسعة هو تمهيد لعودته إلى المنتخب، بعدما غاب عن "الخضر" منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا، وهي مسابقة شارك فيها بفضل بروزه مع العميد مع بداية الموسم الجاري، ما دفع وقتها المدرب الوطني السابق، جمال بلماضي، إلى الاستنجاد به، وكان بلايلي أحد أبرز اللاعبين في الكان.

وكشف مصدر عليم أن ما قدمه بلايلي مع العميد وتأثيره المباشر في نتائج فريقه ومهاراته العالية ومعرفته للمنتخب، جعل بيتكوفيتش يضمه إلى القائمة الموسعة من جديد، على أن يكون بلايلي ضمن القائمة النهائية التي ستضم 25 لاعبا، في أول حضور له مع المدرب بيتكوفيتش.

وإلى جانب بلايلي، فإن النجم رياض محرز، الذي طلب من بيتكوفيتش إعفائه من المعسكر التحضيري الأخير، متواجد دائما ضمن القائمة الموسعة، وهو مرشح للمشاركة في مقابلتي غينيا وأوغندا، طالما أن محرز، وإلى غاية اليوم، لم يطلب إعفائه من جديد، ولم يعلن اعتزاله اللعب دوليا.

وإذا كانت القائمة الموسعة تضم عددا من لاعبي إتحاد الجزائر، على غرار بلعيد وبن بوط وبوناصر ورضواني، فإنها خلت، بالمقابل، من اسم النجم أمير سعيود، اللاعب الأسبق لشباب بلوزداد، والحالي لنادي الرائد السعودي.

رفيق وحيد