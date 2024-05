Décès de Raïssi : Les Etats-Unis accusés

L'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a imputé aux États-Unis la responsabilité de la mort du président iranien Ebrahim Raisi et de son ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian.

Zarif a affirmé que les sanctions imposées par les États-Unis à l'aviation iranienne, notamment l'interdiction d'importer des pièces de rechange et des mises à jour pour les avions, ont conduit à la chute de l'hélicoptère présidentiel. Il a ajouté que dans cette situation critique, le peuple iranien, comme toujours, surmontera les difficultés avec solidarité et unité.

Les sanctions américaines empêchent l'Iran d'importer des avions et des pièces de rechange, y compris pour les hélicoptères de fabrication américaine. L'hélicoptère en question, un Bell 212, avait été averti par l'Autorité des transports canadienne en 2021. Cette autorité avait suspendu l'utilisation de ce modèle pour inspecter et remplacer les boulons des pales de rotor en raison d'un défaut potentiel.

Le Croissant-Rouge iranien a annoncé avoir récupéré les corps des victimes de l'accident d'hélicoptère, y compris celui du président Ebrahim Raïssi.