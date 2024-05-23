استحداث مجمع عمومي في مجال السكك الحديدية

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الخميس، مجلس مساهمات الدولة في دورته 184 لإحداث مجمع عمومي كبير مخصص للهندسة ولإنجاز مشاريع السكك الحديدية، وذلك من خلال إعادة هيكلة القطاع العمومي للهياكل القاعدية للسكك الحديدية.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فان هذا النهج المتبع يهدف إلى الاستفادة من البرنامج الكبير للسكك الحديدية المقرر لتضافر القدرات الهندسية والإنشائية للشركات العمومية المتخصصة في مجال السكك الحديدية، في إطار تجميع متماسك لقدراتها وخبراتها.

و في هذا الإطار، يرتكز النموذج التنظيمي المخطط على تكوين مجموعة كبيرة مكونة من الشركة الأم EPE/SPA، والتي ترتبط بها أربع (04) شركات تابعة متخصصة في السكك الحديدية، وهي الشركات الاقتصادية العامة التالية: Setirail Spa، متخصصة في هندسة السكك الحديدية (دراسة ومراقبة الأعمال) Infrarail Spa المتخصصة في أعمال البنية التحتية للسكك الحديدية، Railelect Spa المتخصصة في كهربة السكك الحديدية وInfrafer Spa المسؤولة عن البنية التحتية.

وأوضح البيان، أن الجزائر ستتمكن من امتلاك مؤسسة كبرى للهندسة والإنجاز في مجال السكك الحديدية، بما يسمح بالتكفل بالمشاريع الكبرى المهيكلة التي أقرها رئيس الجمهورية، في إطار الربط السككي عبر التراب الوطني، من خلال تكثيف الشبكة، وهو ما يتطلب تعبئة معتبرة للقدرات الوطنية في مجال الهندسة والإنجاز.

ويهدف إنشاء هذا المجمع، الذي يندرج وفق نظرة استراتيجية، إلى تعزيز الاستقلال التكنولوجي للبلاد، تعزيز مكانة المؤسسات الوطنية في مواجهة المنافسة الأجنبية من خلال رفع قدراتها التفاوضية مع مختلف الشركاء الأجانب، ترقية التحكم في التسيير من خلال ترشيد استعمال الموارد وتقليص التكاليف خاصة فيما يتعلق بالتموين، وأخيرا، الأثر الإيجابي غير المباشر لصالح المؤسسات الوطنية خارج الحافظة ولاسيما في إطار عمليات المناولة في مراحل ما قبل سلاسل القيم وما بعدها.