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مجتمع

بلدية عين بن خليل بالنعامة تصنع التحدي

24 ماي 2024 ()

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تصنف بلدية عين بن خليل غربي النعامة من بين أهم البلديات التي تراهن عليها السلطات الولائية لتكون نموذجا ناجحا في التسيير من خلال ما عرفته البلدية من مشاريع تنموية استطاع المجلس البلدي تجسيدها وتحويلها إلى واقع استحسنه المواطنون في تصريحاتهم خاصة ما تعلق بترقية الخدمة العمومية، وهو ما أكده رئيس المجلس البلدي "زحزوح محمد" الشاب الذي نال ثقة الوالي وتشجيعاته خلال زياراته الميدانية لهذه البلدية. حيث تحدث عن انطلاق جميع المشاريع لتحقيق تطلعات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم من خلال إنجاز المرافق وتجهيزها، مضيفا أن البلدية أصبحت رائدة في الإنتاج الفلاحي لا سيما الخضر والفواكه على غرار البصل والبطاطا وهي تشق طريقها بثبات نحو الزراعات الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية التي تعمل من أجلها السلطات العليا في البلاد لتأمين غذاء المواطنين. وبهذه الخاصيات والأهداف تكون بلدية عين بن خليل قد صنعت التحدي وكسبت الرهان.

 

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