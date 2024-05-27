التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجزائر وسلوفينيا

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، برفقة الوزير الأول السلوفيني روبرت غلوب على مراسم التوقيع على اتفاقيات شملت عدة مجالات.

حيث تم التوقيع على عقد بين شركة سوناطراك وشركة جويبالان لتوريد الغاز الطبيعي.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة قصيرة المدى لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي ووزارة التحول الرقمي السلوفينية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويقوم الوزير الأول السلوفيني بزيارة رسمية إلى الجزائر، حيث حل صباح اليوم بمطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة) وكان في استقباله الوزير الأول نذير العرباوي، برفقة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.