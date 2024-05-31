تعزيز التعاون الجزائري ـ التونسي في هذا المجال

تعزّز التعاون الجزائري – التونسي في مجال السياحة، بتوقيع اتفاقية إطار، تقضي بتقوية فرص تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في مجال تسيير العقار السياحي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، تحت إشراف وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش ونظيره التونسي، محمد المعز بلحسين، بحضور كل من المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي، سليم مهناوي، ونظيره التونسي، فتحي شرفي.

وأكد سليم مهناوي، في تصريح صحفي، أن هذه الاتفاقية "تندرج في إطار التوأمة القائمة بين البلدين في مجال التهيئة السياحية والتسيير العقاري في مناطق التوسع السياحي".

واعتبر مهناوي، هذه الخطوة فرصة للاستفادة من التجربة التونسية في مجال تسيير العقار السياح، ما يمكن الوكالة الوطنية للعقار السياحي من تعزيز خبراتها لفائدة المستثمرين.

بدوره، نوّه المدير العام لوكالة العقار السياحي التونسي، بأهمية التكوين في مجال تسيير العقار السياحي، والذي يهدف إلى دعم قدرات الطرفين في تسيير العقار السياحي والتهيئة السياحية، ووضع أسس البنية التحتية من أجل إنجاز المشاريع السياحية.

وعلى هامش مراسم التوقيع، عقد وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، جلسة عمل مع نظيره وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي محمد المعز بلحسين، الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر بمناسبة الصالون الدولي للسياحة والأسفار.

وتباحث الوزيران مواضيع ذات صلة بالتعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية، وتطرقا إلى سبل تعزيز هذا التعاون وفقا لبرنامج عمل مشترك يصب في مصلحة البلدين.