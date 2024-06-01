فك لغز جريمة قتل شخص وحرق سيارته بالأغواط

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة عين ماضي بولاية الأغواط خمسة أشخاص الحبس المؤقت مشته فيهم في قتل شخص وحرق سيارته في صحراء في محيط المدينة، وفق ما أعلنت نيابة الجمهورية لدى الجهة القضائية.

وبالنسبة للوقائع والتهم المنسوبة لهؤلاء الأشخاص، أفادت النيابة بأنه بتاريخ 22 ماي 2024 تم التبليغ عن اختفاء المدعو (ح.م) وتم فتح تحقيق معمق من قبل عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بأمن ولاية الأغواط .

وبتاريخ 28 جوان تم العثور على جثة المعني بالمنطقة المسماة (قليب الطير) بصحراء بلدية عين ماضي، وعلى بعد 03 كلم من هذا المكان عُثر على سيارة الضحية المرحوم محترفة كليا.

وأفاد البيان، بأن هؤلاء توبعوا بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد و جنحة وضع النار عمدا في مركبة ضد متهمين اثنين و المشاركة في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد ضد باقي المتهمين.