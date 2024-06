Lancement prochain de 21 investissements dans plusieurs wilayas

L'Agence algérienne de promotion de l'investissement a signé jeudi dernier 21 décisions finales pour bénéficier du foncier économique destiné à la réalisation de projets d'investissement.

Ces projets prévoient le lancement de plusieurs structures dans plusieurs wilayas dans un avenir proche. Le directeur général de l'agence, Omar Rekache, a déclaré lors d'une intervention lors du Forum national sur les perspectives d'investissement dans les cultures stratégiques et la valorisation des semences locales, accueilli par la wilaya de Naâma, que "ces projets qui seront lancés dans un proche avenir changeront le visage des wilayas où ils seront réalisés".

Ces projets concernent, selon Rekache, les wilayas d'Annaba, de Bouira, de Béjaïa et de Mostaganem, avec une attention particulière portée à la répartition de ces projets dans différentes régions du pays. Après avoir présenté les facilités et les avantages accordés par l'État aux investisseurs, le responsable a révélé l'enregistrement de 7369 projets d'investissement, dont 179 au niveau de grands projets de grande et 126 projets impliquant des investisseurs étrangers, depuis le début de l'activité de l'agence le 1er novembre 2022 jusqu'au 26 mai dernier.