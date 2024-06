Fellak explique les déclarations de Petrović sur Belaïli

Le chargé de la communication de la Fédération algérienne de football, Saïd Fellak, a affirmé que les déclarations du sélectionneur national, Vladimir Petrović, concernant le joueur de la MC Alger, Youcef Belaïli, ont été mal interprétées.

Invité sur le plateau d’une émission de la télévision algérienne, Fellak a déclaré qu'il savait dès le début que les déclarations du sélectionneur national concernant Belaïli susciteraient une controverse, et il s'est donc directement adressé à lui après la conférence de presse en lui posant la question : "Qu'entendiez-vous par vos propos sur Belaïli ? Ces déclarations susciteront certainement une controverse." Petrović a répondu : "Je n'ai pas dit qu'il n'était pas discipliné, j'ai justifié sa non-sélection en raison de sa sanction par la FIFA."

Fellak a souligné que le sélectionneur national ne maîtrisait pas le français et que les termes peuvent avoir des significations différentes d'un pays à l'autre, ce qui a contribué à cette mauvaise interprétation, selon lui.

Petrović suivait les joueurs du championnat local, dont Belaïli, et il avait tardé à publier la liste après avoir sélectionné 22 joueurs et laissé 2 à 3 joueurs locaux en attente, jusqu'à la dernière journée avant de faire un choix définitif et d'annoncer la liste, a-t-il ajouté.

Fellak a indiqué que Petrović était convaincu des capacités et du talent du meilleur buteur de la MC Alger, mais qu'il pensait avoir de meilleures options à son poste.

"Petrović est convaincu que Belaïli est un joueur talentueux, mais à l'instar du précédent sélectionneur, il considère qu'il a de meilleurs choix de joueurs à son poste. Il n'a jamais voulu dire qu'il était indiscipliné, mais il voulait dire qu'il avait un problème de discipline en raison de ses soucis avec la FIFA qui a décidé de le sanctionner pour son affaire avec le club saoudien Al-Ahli.

Petrović suit et lit les journaux, communique avec la fédération et interroge tous les joueurs. Le fait qu’il a inclus Belaïli dans sa liste élargie en est la preuve qu'il est pris en compte", a conclu Fellak.