المدية : تدعيم مستشفى البرواقية باخصائيتين في طب النساء والتوليد

تدعم مستشفى بن يوسف بن خدة ببلدية البرواقية، ولاية المدية، بطبيبتين أخصائيتين في أمراض النساء والتوليد. هذا التدعيم يأتي استجابة لمطالبات عديدة من المواطنين وتغطية لتقارير سابقة تناولتها الخبر في اعدادها السابقة، والتي سلطت الضوء على النقص الحاد في الأطباء المتخصصين في هذا المجال بالمستشفى.

لقد كان نقص الأطباء المتخصصين يشكل هاجسًا كبيرًا للنسوة الحوامل، حيث كن يواجهن صعوبات كبيرة عند زيارة المستشفى، خاصة في الحالات الاستعجالية التي تتطلب تدخلًا فوريًا، مثل إجراء عمليات قيصرية. كانت هذه الحالات غالبًا ما تُحول إلى مستشفى عاصمة الولاية، مما يزيد من معاناة الحوامل وأسرهن.

التدعيم الجديد بالأخصائيتين أثار الكثير من الارتياح بين السكان، حيث من المتوقع أن يُحسن من جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى. يعتبر هذا التطور خطوة إيجابية نحو تعزيز الخدمات الصحية، ليس فقط في مجال أمراض النساء والتوليد، بل في مختلف المصالح الطبية الأخرى التي يغطيها المستشفى، ومن شأنه هذا التدعيم سيخفف العبء على المستشفى ويساهم في تقديم رعاية أفضل وأسرع للحوامل، مما يقلل من حالات التحويل إلى مستشفيات أخرى،كما يعزز هذا التدعيم الثقة في النظام الصحي المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السكان بكفاءة.