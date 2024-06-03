"الفاف" توجه الدعوة إلى محرز وسليماني

وجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الدعوة لعدد من العناصر الدولية الغائبة عن المعسكر الحالي لـ"الخضر" لحضور المباراة الهامة للمنتخب الوطني أمام منتخب غينيا في إطار تصفيات مونديال 2026 والمقررة الخميس المقبل 6 جوان بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وكشف مصدر مسؤول بأن "الفاف" وجهت الدعوة إلى كل من رياض محرز وإسلام سليماني ورامي بن سبعيني وجمال بن لعمري لحضور هذه المباراة إلى جانب ضيف الشرف، اللاعب الدولي الفرنسي كريم بن زيمة وضيوفه الذين ستخصص له غرفة كبار الشخصيات في الملعب المذكور.

ويبقى مستبعدا أن تحصل هذه الدعوة على الموافقة والقبول بالنسبة للثنائي محرز وسليماني بسبب ما حدث مع لاعب الأهلي ورافق غيابه عن المعسكر وعدم تقبل الثاني لقرر استبعاده للمرة الثانية على التوالي من المنتخب بعد تربص مارس الماضي.