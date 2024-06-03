موهبة موناكو يختار الجزائر

منح لاعب وسط الميدان الهجومي لنادي موناكو الفرنسي، مغناس أكليوش، موافقته لحمل ألوان المنتخب الوطني الجزائري، بعدما تواصل رئيس "الفاف"، وليد صادي معه خلال الأيام الماضية.

وكان من المقرر حضور اللاعب الفرانكو ـ جزائري أكليوش المعسكر التحضيري للمنتخب الوطني، غير أن المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيش، فضّل إرجاء دعوته إلى شهر سبتمبر المقبل، من باب أن الموعد الجديد مهم في مشوار "الخضر" ضمن تصفيات مونديال 2026، وهو يحتاج إلى تركيز وتأقلم اللاعبين أكثر منه اكتشاف لاعب جديد.

وقد أدى مغناس أكليوش، التي تبلغ قيمته التسويقية حاليا، 15 مليون يورو (حسب الموقع العالمي ترانسفير ماركت)، موسما متميزا مع نادي موناكو، فاللاعب الفرانكو ــ جزائري الذي اختار "الخضر" رسميا، من مواليد 25 فيفري 2002، بسان دوني، وهو لاعب وسط هجومي، شارك في موسم 2023/2024 في 28 مباراة مع نادي موناكو وسجل سبعة أهداف وقدّم أربع تمريرات حاسمة.