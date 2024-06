La FAF adresse des invitations à Mahrez et Slimani

La fédération algérienne de football FAF a invité plusieurs joueurs internationaux absents du camp actuel des "Verts" à assister au match crucial de l'équipe nationale contre la Guinée, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, prévu jeudi prochain, le 6 juin, au stade Nelson Mandela de Baraki.

La Fédération algérienne de football a invité Riyad Mahrez, Islam Slimani, Ramy Bensebaini et Djamel Benlamri pour assister à ce match, ainsi que l'invité d'honneur, le joueur international français Karim Benzema et ses invités, qui se verront attribuer une loge VIP dans le stade mentionné.

Toutefois, il reste peu probable que le duo Mahrez et Slimani acceptent l’invitation en raison de l'incident survenu avec le joueur d’El-Ahly et son absence du camp, ainsi que le refus de Slimani d'accepter sa deuxième exclusion consécutive de l'équipe nationale après le stage de mars dernier.