BEM: L’examen de la physique panique les candidats

Les observateurs et les représentants de l'Association des parents d'élèves de Blida s'accordent à dire que la session matinale des examens de fin de cycle moyen "BEM" 2024 s'est déroulée dans une atmosphère calme et bien organisée.

Des élèves candidats ont affirmé que l'examen du premier jour s'est déroulé dans des conditions favorables, avec des installations confortables et une météo modérée.

Cependant, quelques élèves ont noté que la matière de physique dans le premier exercice a perturbé même les plus assidus d'entre eux.

Les élèves, leurs parents et les observateurs de cet événement éducatif important ont exprimé leur satisfaction quant aux conditions de l'examen du BEM pour les saisons 2023 et 2024, soulignant que le premier jour s'est déroulé de manière très réussie et acceptable, grâce à la fourniture de toutes les conditions nécessaires aux candidats, y compris des conditions et des atmosphères confortables.

Le calme régnait dans la plupart des centres d'examen, au point que sans les patrouilles de sécurité devant ces centres, personne n'aurait remarqué l'événement éducatif. La météo modérée a, également, contribué à cette atmosphère.

En ce qui concerne les cas de tricherie, le directeur de l'éducation de Blida a affirmé à "El-Khabar" qu'aucun cas de tricherie n'avait été enregistré.

Le même responsable a affirmé que les absences n’ont pas dépassé 1% et qu'en fait, la session matinale des examens de physique et de langue arabe s'est déroulée dans des conditions très calmes et normales, sans aucun incident.

Cela témoigne de la préparation psychologique des élèves et des conditions dont ont bénéficié les élèves, avant d’ajouter qu'ils ont organisé une visite pour deux élèves malades à la clinique Ben Boulaïd, où un centre d'examen leur a été spécialement mis en place.