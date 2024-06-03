الكشف عن استثمارات أجنبية ضخمة

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن العديد من المشاريع الأجنبية الكبيرة ستجسد في الجزائر، لاسيما في قطاع الفلاحة والسياحة، وذلك نظرا للمناخ المحفز للاستثمار الذي تتميز به البلاد، والتسهيلات التي تمنحها لهؤلاء المستثمرين.

ولدى حلوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد، بحضور عضو اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، كمال خفاش، أوضح ركاش أن الوكالة " تتفاوض حاليا مع العديد من الشركات الأجنبية الكبيرة من أجل تجسيد مشاريعها في الجزائر، في العديد من القطاعات لاسيما القطاع الفلاحي والسياحي، وهو الأمر الذي يرجع إلى تحسن مناخ الاستثمار الذي تتميز به البلاد حاليا والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها لجذب هؤلاء المستثمرين".

ومن بين هذه المشاريع، "مشروع فلاحي للشريك الايطالي 'بي أف' الذي سيجسد بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار، لزراعة الحبوب بولاية تيممون على مساحة إجمالية تفوق 36 ألف هكتار، وبمبلغ يفوق 420 مليون دولار"، حسب المدير العام الذي أكد أن الوكالة، باعتبارها مكلفة بمنح الامتيازات المرتبطة بالاستثمار، تقوم حاليا بالتفاوض مع هذه الشركة الأجنبية. وسيمتد المشروع، يضيف، إلى "انجاز مصنع للصناعات التحويلية الخاصة بالعجائن، والتي ستكون موجهة للتصدير".

أما في القطاع السياحي، أشار ركاش إلى أن الوكالة تتفاوض حاليا مع شريك قطري قدم طلبا للاستثمار بمنطقتين سياحيتين.

مشروع استثماري ماليزي "ضخم" في الحديد و الصلب والالمنيوم

كما تطرق ركاش إلى مشروع وصفه بالضخم، لمجمع "ليون" الماليزي الذي "سيستثمر في الحديد والصلب والألمنيوم، بمبلغ إجمالي بـ8 مليار دولار موزع على أربع مراحل، حيث تقدر القيمة الاستثمارية الإجمالية للمرحلة الأولى، المتعلقة بتوطين الاستثمار من ماليزيا، بـ3.7 مليار دولار". وسيجسد المشروع، حسب نفس المسؤول، "فور التوصل إلى اتفاق حول المساحة العقارية التي طلبها المجمع".

وسيعزز هذا "المشروع الواعد والجاد" الصورة الايجابية لمناخ الاستثمار في الجزائر، حسب المدير العام للوكالة، الذي أكد أنه سيتم العمل والحرص على تجسيده نظرا لمناصب الشغل التي سيوفرها ولخبرته التي ستساعد في إنشاء المناطق الصناعية وتهيئتها.

من جهة أخرى، وفي حديثه عن الأوعية العقارية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية تتكفل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتوزيعها، أوضح ركاش أن الوكالة ستعرض على منصتها الرقمية "المستثمر" خلال الأيام القادمة، ما لا يقل عن 439 وعاء عقاري لفائدة المستثمرين بمساحة إجمالية تقارب 300 هكتار، عبر عدة ولايات.

أما بخصوص الأوعية العقارية غير المهيأة، أوضح المسؤول أنه، في انتظار تسريع عملية تهيئة الأوعية العقارية وتنصيب الوكالات المكلفة بالتهيئة، سيتم طرح "إمكانية التفاوض مع صاحب المشروع للتكفل بتهيئة الوعاء العقاري".