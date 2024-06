Saidal lance trois projets stratégiques à Batna

Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, accompagné du ministre de l'Agriculture, Taha Derbal, superviseront, demain, le lancement de plusieurs projets importants dans la wilaya de Batna.

Parmi ces projets figure la pose de la première pierre de trois nouveaux projets stratégiques à dimension africaine et mondial du complexe pharmaceutique SAIDAL dans la zone industrielle de Kachida, choisie pour abriter ces projets.

Le choix a été fait sur cette région puisqu’elle est située à proximité avec la voie ferrée menant aux ports de l'est, tels qu'Annaba et Jijel, et parce qu’elle est située à proximité de la route nationale menant à l'aéroport international Mustapha Ben Boulaid, situé à seulement 35 km. Ce qui facilitera les exportations à l'avenir.

Des budgets importants ont été alloués à ces projets, destinés à produire des matières premières pour des médicaments sensibles.

Le premier projet consiste à produire des matières premières pour les cristaux d'insuline, ce qui placerait l'Algérie au premier rang en Afrique et au quatrième rang mondial, après la Russie, la Chine et l'Inde, dans ce domaine.

Ce projet offrira 100 emplois pour des cadres et des travailleurs spécialisés et ordinaires, et sera réalisé en partenariat avec une société chinoise.

Le deuxième projet, en partenariat avec l'Iran, est destiné à produire des matières premières pour les médicaments bien connus, tels que le paracétamol et l'aspirine, avec un coût estimé à 675 millions de dinars algériens et offrira également 100 emplois, avec la possibilité de tripler ce nombre après le transfert de la technologie.

Ce projet produira annuellement 2000 tonnes, contribuant ainsi à assurer l'autosuffisance nationale en médicaments avec la possibilité d'exporter dès les premières années.

Enfin, un budget de 1,224 milliard de dinars algériens a été alloué à la production de médicaments pour d'autres maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, inflammatoires, etc.

Ce projet offrira initialement 120 emplois pour des cadres et des ouvriers et sera réalisé dans un délai de 18 mois.