Tout ce qu’il faut savoir sur Geely Algérie

Le directeur général de la société "Geely Algérie", Sabri Brahimi, a révélé que depuis décembre 2023 jusqu'à ce jour, la marque a vendu 38.200 voitures sur le marché national. De plus, 14 000 véhicules ont été livrés aux clients, et le nombre de précommandes via la plateforme en attente de la licence pour la part des voitures de l'année 2024 dépasse les 80.000 demandes.

Brahimi a saisi cette occasion pour clarifier certains points pour les clients, en particulier ceux qui se demandent pourquoi n'ont-ils pas reçu leur voiture alors que leur numéro de série est inférieur à 14.000.

Il a, dans ce cadre, expliqué que le processus de livraison se fait selon plusieurs critères, et pas seulement le numéro de série, mais aussi le type de voiture, sa couleur et ses caractéristiques techniques.

Par exemple, l'arrivée d'un lot de voitures de la marque "Coolray" entraînerait la livraison aux clients "Coolray", même si leur numéro de série suit celui des clients "GX 3". La même chose s'applique pour la couleur et les caractéristiques techniques.

Ces clarifications aident les clients à comprendre pourquoi peuvent-ils rencontrer des retards dans la réception de leurs voitures, car le processus de livraison est basé sur d'autres facteurs en plus du numéro de série.

Les opérations de livraison

Le responsable a rassuré que les clients que le processus de livraison se déroule de manière totalement transparente et déclaré : "Nous tenons compte de la patience des clients et nous nous excusons pour tout retard indépendant de notre volonté." Il a, ensuite, ajouté que le processus de fabrication, de transport de la voiture de la Chine vers l'Algérie et de la livraison prend 90 jours. Tout retard au-delà de cela n'est pas de la responsabilité de Geely, car cela échappe à son contrôle.

La société travaille, donc, à éviter tout retard, avec une équipe permanente au port de Djendjen pour s'assurer que la voiture soit fournie au client dans les meilleurs délais.

En ce qui concerne la livraison, le responsable a déclaré que la société avait enregistré des cas où le client ne recevait pas sa voiture en raison de son défaut de paiement après contact.

Il a, également, mentionné que certains clients voyaient leur paiement refusé par les autorités officielles compétentes en matière de paiement, ce qui échappe au contrôle de Geely.

De plus, il a souligné qu'il y avait des cas où le client ne se présentait même pas pour effectuer le paiement. Cependant, il a précisé qu'aucun problème n'était rencontré en ce qui concerne les formalités douanières, les cartes jaunes et les mines, car toutes ces opérations sont effectuées de manière rapide et efficace.

Le modèle Geely X3 Pro constitue 80% des ventes

Le même responsable a également révélé que Geely prévoit de lancer un véhicule combinant les caractéristiques de Geely X3 et du Coolray, à un prix inférieur à 300 millions de centimes. De nouveaux modèles utilitaires sont, également, en cours de développement, en plus de la réflexion sur la commercialisation d'un modèle hybride lors du prochain "quota" de distribution.

Trois navires transportant des voitures sont prévus d'entrer en service au cours du mois de juillet.

S'exprimant sur l'importance de l'Algérie et de son marché pour le partenaire chinois, le directeur des ventes pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient de Geely Holding, Jason Liu, a souligné que l'Algérie est une priorité pour eux. Ils ont envoyé une équipe chinoise en Algérie dès le Ramadan 2023 pour étudier le marché, en partenariat avec le partenaire local. L'objectif est de commercialiser des véhicules de haute qualité à des prix variés, de bas à élevés, selon les demandes de chaque segment du marché.

Il a, également, souligné que le marché algérien est l'un des plus importants pour Geely en Afrique. Leur principal objectif est de fournir un service après-vente de qualité et des garanties. À cette fin, une équipe chinoise est venue en Algérie pour former les employés pendant deux mois sur ces services. Des formations à distance et en ligne sont, également, prévues.

Le responsable a profité de l'occasion pour rassurer les clients sur la disponibilité des pièces de rechange en grande quantité à travers le réseau. En outre, des responsables chinois de Geely effectuent des visites surprises dans les « show-room » en Algérie, et tout show-room ne respectant pas les normes imposées est immédiatement fermé jusqu'à ce qu'il se conforme aux normes requises.

L’usine Geely

Concernant l'usine Geely en Algérie, le responsable a déclaré qu'aucune décision n'avait encore été prise à ce sujet. Plusieurs wilayas, notamment Sétif et Batna, ont été choisies mais nous n’avons pas encore eu de réponse. Toutefois, on a envisagé la construction de l'usine à Oran, en raison de l'infrastructure industrielle appropriée.

En ce qui concerne l'échéance de production de la première voiture, elle est prévue pour 2026, mais cela pourrait être avancé si les conditions nécessaires sont réunies.

Pour ce qui est de la livraison des voitures, 3000 unités du Coolray sont attendues en Algérie ce mois-ci. Les prévisions de vente pour cette année et l'année prochaine dépendent des quotas de voitures que les autorités algériennes approuveront. Pour l'année 2024, Geely a demandé l'importation de 93. 000 voitures et attend la réponse des autorités.

On offre une gamme variée de voitures, adaptées à tous les types de clients, des plus chères aux moins chères, comprenant des modèles tels que le Geely X3, Geely Emgrand, Coolray, Préface et le Monjaro, tous conformes aux normes algériennes et aux spécifications du cahier des charges. Une fois le quota approuvé, elles seront directement commercialisées.

Le quota de voitures

