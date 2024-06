La télévision algérienne fait appel au commentateur du MCA

La télévision algérienne a décidé de faire appel à deux commentateurs pour couvrir le match important qui opposera demain l'équipe nationale à la Guinée dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le match débutera à 20h00 au stade Nelson Mandela.

Le journaliste Massoud Dchicha commentera le match sur la chaîne terrestre, tandis que pour la première fois, le commentateur Amine Rezaoui, récemment arrivé de la cellule médiatique du club de football Mouloudia d'Alger, commentera sur la chaîne TV6 Jeunesse. Ce sera sa première expérience à ce poste après avoir précédemment commenté des matchs diffusés sur la chaîne YouTube de la télévision.

La télévision algérienne s'est inspirée de la chaîne de sports qatarie BeIN Sports, qui utilise deux ou même trois commentateurs pour les matchs importants, mais avec une différence : sur BeIN Sports, les commentateurs sont sur la même chaîne avec un changement de piste audio, une fonctionnalité qui n'est pas disponible sur la télévision publique algérienne.

Ce choix, ainsi que la tendance à changer fréquemment les commentateurs des matchs de l'équipe nationale, y compris en faisant appel à des commentateurs découverts sur les sites et pages Facebook, reflète une insatisfaction des responsables du bâtiment du Boulevard des Martyrs, qui n'ont pas réussi à trouver un commentateur pour les matchs des "Verts" qui fasse l'unanimité auprès du public sportif depuis le départ de Hafid Derradji, malgré les nombreuses tentatives de ceux qui ont essayé de le remplacer, à travers l’imitation aveugle du style des commentateurs orientaux et du Golfe, souvent caractérisé par des cris et hurlements lors des moments forts des matchs.