إنهاء مهام مسؤولين بتيارت

أنهت، اليوم، وزارة الري مهام كل من المدير الولائي للموارد المائية ومدير الجزائرية للمياه على خلفية أزمة المياه التي عرفتها مدينة تيارت، حسبما علم من مصادر مطلعة.

وكان وزير الري طه دربال أشار خلال زيارته رفقة وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس الأول، إلى ما وصفه بسوء تسيير الماء الشروب إضافة إلى الجفاف الذي ضرب المنطقة، مخاطبا المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، وداعيا إياه النزول إلى تيارت كل أسبوع للوقوف على سير المشاريع المنطلقة برسم البرنامج الاستعجالي الاستثنائي الذي أمر به رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الحكومة الأحد الماضي، لحل مشكل الماء الشروب ببلدية عاصمة الولاية قبل عيد الأضحى.