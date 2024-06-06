هذا جديد مشروع مصنع الأنسولين بباتنة

كشفت مديرة الوحدة التجارية "لمجمع صيدال" بباتنة، حنان حوفاني، اليوم الخميس، أن القدرة الإنتاجية السنوية لمصنع إنتاج بلورات الأنسولين بالولاية ستبلغ 1500 كلغ، توجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية مع تحقيق فائض مخصص للتصدير وذلك بعد دخوله حيز الإنتاج بعد 36 شهرا من الآن مع نقل تكنولوجي كلي.

وأوضحت حوفاني، خلال نزولها ضيفة على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن المصنع سيكون الوحيد على المستوى القاري وذلك بإنتاجه للمادة الأولية واستكمال سلسلة إنتاج الأنسولين محليا انطلاقا من المادة الخام الى غاية الأقلام .

وكشفت المتحدثة ذاتها، عن مبلغ الاستثمار المخصص لهذا المشروع والمقدر بـ 1.7 مليار دينار، والذي سيسمح بتوفير مناصب شغل ستخصص في بداية الأمر لـ 200 منصب لفائدة سكان الولاية.

كما تتضمن المشاريع الحيوية للوحدات الصناعية لإنتاج المواد الأولية بباتنة - تضيف حوفاني - مشروع إنتاج مواد أولية اخرى مخصصة لصناعة أدوية خاصة بعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية ومضادات السكري والالتهابات .

وستعرف الولاية مشروع آخر قدرت مدة إنجازه بـ 18 شهرا بمبلغ استثمار بلغ 175 مليون دينار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 طن سنويا، على أن يوفر الأخير حسب المتحدثة ذاتها مناصب شغل لـ 100 عامل في البداية.