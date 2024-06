Que se passe-t-il entre Petkovic et Bennacer?

L'entraîneur national, Petkovic, a commis - selon les analystes et les observateurs - une série d'erreurs dans la sélection et l'utilisation des joueurs lors du match contre la Guinée, notamment en excluant la "Dynamo" de l'équipe nationale, Ismaël Bennacer.

Petkovic a justifié lors de la conférence de presse qui a suivi la défaite face à l'équipe de Guinée l'absence du milieu de terrain du Milan par des choix tactiques, estimant que "l'utilisation de la paire Bentaleb-Zerrouki était la meilleure option pour le milieu de terrain des Verts".

Après le match, Bennacer a quitté le terrain de Nelson Mandela avec des signes évidents de frustration. Il a refusé de s'arrêter devant les journalistes dans la zone mixte, mais n'a pas hésité à répondre à l'un des journalistes concernant son état de santé en confirmant qu'il n'était pas blessé, contrairement à ce qui avait été avancé pour justifier son départ du stage en mars dernier.

Bennacer a également été absent lors des cinq remplacements effectués par l'entraîneur national contre la Guinée, malgré un dysfonctionnement évident en milieu de terrain, et malgré la sortie de Zerrouki et Brahimi. Il a par la suite arrêté de s'échauffer et est retourné sur le banc de son propre chef.

Bennar était pour rappel présent lors du premier stage de mars (18 au 26 mars), le premier pour Petkovic avec l'équipe nationale, tout comme ses coéquipiers et semblait prêt à participer, car il avait repris de manière remarquable avec son équipe de Milan. Deux jours plus tard (mercredi 20 mars), il avait été annoncé par un communiqué de presse succinct que Bennacer avait quitté le stage en raison d'une blessure due à des douleurs ressenties, sans fournir d'autres informations. Le joueur a, par la suite, manqué les matchs amicaux contre la Bolivie et l'Afrique du Sud (22 et 26 mars) et après quatre jours, et en l'absence de toute information ou déclaration de son club sur sa blessure, Bennacer était retourné jouer avec son club et a voyagé avec lui à Florence où ils ont affronté la Fiorentina.

Il a continué a joué avec son club jusqu'à la fin de la saison, ce qui renforce les rumeurs sur un désaccord entre Bennacer et Petkovic, survenu lors du stage de mars. Des sources ont évoqué d'un différend entre les deux hommes et ont ajouté que cela avait un lien avec l'exclusion de l'ancien joueur d'Arsenal des choix du sélectionneur national concernant le brassard de capitaine, et que leur conversation, qui s'était déroulée en italien, avait été très tendue ce jour-là.

Plus tard, lors de ses discussions avec la presse dans la zone mixte précédant le match contre la Guinée, Bennacer a donné l'impression que sa relation avec son entraîneur était amicale et que la communication entre eux était excellente, mais ce qui s'est passé pendant le match suggère le contraire, et il n'est pas le seul, car Fares Chaibi l'avait précédé dans ce sens, qui n’avait pas été exclu du stage de juin pour des raisons tactiques.