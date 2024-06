Belabed annonce une révision du programme d'enseignement secondaire

Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a assuré aujourd'hui que les sujets des examens du baccalauréat font partie du programme scolaire.

Le ministre a déclaré, lors de sa supervision du début des examens du baccalauréat dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, que la réforme du baccalauréat, du brevet d'enseignement moyen, ou de l’examen d’enseignement primaire, est une évaluation et un système d'évaluation nationaux, conformes au programme du président de la république et à la révision du système d'évaluation scolaire pour le mettre à jour.

Belabed a précisé que l'évaluation des acquis de l'enseignement primaire, qui remplace le certificat de fin d'études primaires, a commencé, et que lors de la prochaine rentrée scolaire, l'examen sera adapté aux trois phases de l'enseignement primaire : la première phase, les première et deuxième années, la deuxième phase les troisième et quatrième années, et la troisième phase de la cinquième année.

Il a souligné la poursuite des réformes du système de manière progressive et séquentielle.

Belabed a également confirmé la réforme du baccalauréat en réexaminant le programme de l'enseignement secondaire.

Le ministre a d'autre part, mis en garde contre le phénomène de la fraude, mettant en garde contre des poursuites judiciaires à l’encontre des fraudeurs.

Il convient de noter qu'au niveau national, 862 733 candidats passent le baccalauréat, répartis dans 2 893 centres d'examen. Le taux de réussite à l'examen du baccalauréat l'année dernière était de 50,63 % au niveau national.