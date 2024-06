Algérie-Ouganda: pas d'autre choix que la victoire

L'équipe nationale de football n'a pas d'autre choix que de sortir victorieuse aujourd'hui du stade Mandela à Kampala (17h00, heure algérienne) contre l'équipe nationale d'Ouganda pour rétablir sa réputation et se redonner une chance de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

La défaite contre la Guinée (1-2) la semaine dernière au stade Nelson Mandela à Blida a plongé l'équipe nationale dans de sérieuses difficultés, remettant en question ses perspectives de qualification pour le Canada, le Mexique et les États-Unis en 2026. Cette tâche est devenue plus compliquée après un début prometteur avec des victoires contre la Somalie (3-1) et le Mozambique (2-0) en novembre de l'année dernière.

La défaite contre la Guinée a placé l'équipe nationale en tête de groupe aux côtés de la Guinée et de l'Ouganda, toutes deux avec 6 points, rendant la victoire d'aujourd'hui cruciale pour l'équipe dirigée par Vladimir Petković, qui est conscient que sa cote a baissé avec cette défaite et la performance des coéquipiers de « l’absent » Yacine Brahimi.

De l’autre côté, l’Ouganda (classé 92 au classement de la FIFA) sont déterminés à battre les Verts, l’équipe nationale menée par le belge Paul Put bénéficiera de jouer à domicile pour la deuxième fois consécutive.

Les deux équipes se sont rencontrées à 11 occasions officielles et l’Algérie avec 5 victoires, 3 défaites, et 3 nuls.

Le match sera officié par une équipe béninoise composée de Adissa Abdul Raphiou Ligali ( arbitre central), Gbèmassiandan Narcisse Kouton ( 1er assistant), Lucien Todégnon Hontonnou ( 2e assistant) et Dédjinnanchi Tanislas Ahomlanto ( 4e arbitre).

Programme de la 4ème journée du Groupe 7 :

Somalie - Botswana

Ouganda - Algérie

Guinée - Mozambique