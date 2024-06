Hausse des transactions en ligne grâce au E-Commerce

Le groupement d’intérêt Monétique (GIE Monétique) a révélé des chiffres très encourageants pour les transactions via smartphones au cours du premier trimestre de l'année en cours 2024.

Selon les données publiées par le groupe sur son site web, plus de 12,5 millions de transactions ont été enregistrées depuis janvier 2024, contre environ 7,6 millions de transactions au cours de la même période en 2023, soit une augmentation de 71%.

La valeur des paiements par téléphone mobile a dépassé 9,3 milliards de dinars algériens au cours des trois premiers mois de l'année en cours, comparativement à environ 5,5 milliards de dinars algériens au cours du premier trimestre de l'année précédente.

Quant aux transferts d'argent via téléphone mobile "entre clients de la même institution financière", ils ont connu plus de 7,2 millions de transactions au cours de la même période, pour une valeur dépassant les 106 milliards de dinars algériens, avec une augmentation de 140% et 187% respectivement sur une base annuelle.

Il convient de rappeler que la fonctionnalité de paiement interbancaire via téléphone mobile a récemment été lancée entre les clients de différentes banques et institutions financières, après avoir été effectif seulement entre les clients de la même banque ou institution financière.

L'activité de paiement en ligne a vu une augmentation de ses chiffres grâce à l'augmentation nombre des web marchands à 510 opérateurs, contre 337 web marchands au cours du premier trimestre de l'année précédente, selon les données de l’GIE Monétique.Le nombre des transactions durant le premier trimestre de l’année en cours a atteint 3,2 millions d’opérations (+18%) pour une valeur totalisant 9,3 mds da (+63%), réparties sur les activités de télécommunications, le transport, les assurances, les factures, les services administratifs, les services, vente de biens, et sports et loisirs.

Pour ce qui est des opérations de retrait sur les distributeurs automatiques de billets (DAB) durant le premier trimestre, leur nombre a dépassé les 45 millions d’opérations avec une valeur de plus de 860 mds da alors que le nombre de DAB a atteint 3868 appareils en hausse de 155 distributeurs sur un an.