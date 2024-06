Saida Neghza annonce sa candidature aux présidentielles

La présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CCEA), Saida Neghza, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 7 septembre prochain, lors d'une conférence de presse tenue, ce lundi, à son siège de campagne à Delly Brahim, à Alger.

"J'ai pris cette décision après une longue réflexion et une pleine conscience des grandes attentes du peuple algérien. Je suis également consciente de l'énorme responsabilité que cela implique", a déclaré Neghza.

"J'ai passé une longue carrière à gérer des institutions économiques et j'ai eu l'honneur de présider des organisations nationales et internationales. Cela m'a permis d'observer et de diagnostiquer les économies émergentes de nombreux pays qui connaissent une course technologique sans précédent, redéfinissant ainsi le classement mondial", a-t-elle ajouté.

Et d’ajouter : "Il est de notre devoir de changer les mentalités, de retrousser nos manches et de relever avec courage et détermination tous les défis concernant notre avenir. J'ai une confiance totale en la capacité de notre peuple à surmonter toutes ces épreuves."

Neghza a, également, déclaré : "Nous devons réaliser le rêve de nos glorieux martyrs de construire une république démocratique et sociale telle qu'ils l'avaient envisagée."

"Je vous appelle à me soutenir, car ensemble, nous construirons une Algérie où chaque citoyen aura une chance de réussir, où chaque jeune pourra réaliser ses ambitions dans toutes les régions et dans chaque coin du pays. Je travaillerai à lever tous les obstacles pour créer les richesses nécessaires à la construction d'une économie productive capable de répondre à nos besoins dans tous les secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, les services et les technologies de la connaissance, entre autres", a-t-elle conclu.