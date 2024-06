Le conseil de sécurité adopte une résolution concernant Gaza

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, ce lundi, un projet de résolution américain soutenant le plan de cessez-le-feu à Gaza.

Le texte, qui salue la proposition de trêve annoncée par le président américain Joe Biden le 31 mai et appelle l’entité sioniste et le Hamas à appliquer pleinement ses conditions sans délai et sans conditions, a obtenu 14 voix, avec une abstention de la Russie.

Le projet de résolution américain stipule "un cessez-le-feu permanent, le retrait complet de Gaza, l'échange de prisonniers, la reconstruction et le retour des déplacés, ainsi que le refus de tout changement démographique dans le secteur."

"Nous attendons que le Hamas accepte l'accord de cessez-le-feu... Chaque jour qui passe entraîne des souffrances inutiles", a déclaré l’ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield dans un discours devant le Conseil avant le vote.

Le projet de résolution aborde les détails de la proposition et précise que "si les négociations durent plus de six semaines dans la première phase, le cessez-le-feu se poursuivra tant que les négociations persisteront".