إخماد حريق بغابة جعافرة ببرج بوعريريج

تمكنت فرق الحماية المدنية بفضل سرعة التدخل مساء اليوم من إخماد حريق بغابة تافيغوت ببلدية جعافرة في الجهة الشمالية لبرج بوعريريج، العملية استغرقت حوالي ثلاث ساعات بمشاركة الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية جعافرة مدعومة بالرتل المتحرك والوحدة الجوية ووحدات الحماية المدنية لكل من برج زمورة ومجانة ، ومساندة الجيش الوطني الشعبي ومحافظة الغابات، واستطاعت التحكم في الحريق الذي أتى على حوالي هكتارين من أشجار الصنوبر الحلبي وأشجار البلوط.

وسمحت سرعة التدخل من إنقاذ الغابة الكثيفة لبلدية جعافرة التي تعتبر من المناطق الغابية الوعرة المسالك والكثيفة ومحاطة بحقول سكان القرى المجاورة.

وأشرف على العملية حسب المكلف بالإعلام مدير الحماية ومحافظ الغابات بحضور الجيش الشعبي الوطني والدرك والأمن و المجلس البلدي وبعض سكان المنطقة.