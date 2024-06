Réunion du Gouvernement : Les importantes décisions

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement consacrée à l'étude d'un projet de décret exécutif définissant les modalités de dédouanement des lignes et équipements de production ainsi que des équipements et matériels agricoles.

Ce projet, selon un communiqué des services du Premier ministre, s'inscrit dans les mesures approuvées par le Président de la République pour soutenir et accompagner l'investissement et moderniser l'activité agricole, notamment en permettant aux opérateurs économiques de bénéficier des opportunités offertes par les marchés internationaux dans ce domaine.

Dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises par le Président de la République lors de sa visite à la wilaya de Khenchela le 30 mai 2024, concernant l'ouverture des inscriptions au programme "AADL 3" à partir du 5 juillet 2024, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif modifiant et complétant les conditions et modalités d'acquisition des logements publics réalisés dans le cadre de la vente par location.

Selon le communiqué, le projet vise à garantir une gestion optimale du processus d'octroi de ces logements, depuis l'enregistrement de la demande sur la plateforme électronique jusqu'au transfert de propriété du logement au bénéficiaire.

Le gouvernement a également étudié les moyens de renforcer le cadre réglementaire relatif à la couverture sanitaire des personnes démunies, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat et régulier aux médicaments, notamment pour les patients atteints de maladies chroniques.

En outre, le gouvernement a examiné les règles relatives à la création de l'Agence nationale des équipements publics et a écouté un exposé sur les mesures prises pour assurer la disponibilité des ressources en eau potable, ainsi qu'un rapport sur le déroulement de la campagne de moisson-battage pour la saison 2023/2024.

Enfin, diverses mesures ont été passées en revue pour encadrer et accompagner cette opération, en mobilisant tous les moyens nécessaires par les autorités publiques.

Le gouvernement a également présenté un programme visant à encourager les startups à travers la formation et l'inspiration des expériences et des modèles réussis dans le monde, conformément aux instructions du Président de la République visant à développer l'économie de la connaissance et à accélérer l'innovation technologique dans le pays, conclut le communiqué.