تيبازة: مياه سد كاف الدير تصل إلى بلدية شرشال

تجري المؤسسة العمومية "كوسيدار قنوات " التجارب الأولية لنجاعة أداء محطات الضخ والقنوات المنجزة على طول 30 كلم لربط بلدية شرشال بسد كاف الدير بالداموس أقصى غرب ولاية تيبازة.

ووقف والي تيبازة، أبو بكر الصّديق بوستة، اليوم الأربعاء، في زيارة ميدانية للمشروع على وضعية تزويد بلدية شرشال بالمياه انطلاقا من سد كاف الدّير بالداموس، أين تتواصل حاليا مرحلة التجارب الأوّلية لنّجاعة وأداء محطّات الضّخ و القنوات المنجزة على طول 30 كيلومتر، التي تسبق الدّخول في حيّز الخدمة والاستغلال.

وكانت مؤسسة "كوسيدار قنوات" المكلفة بإنجاز أشغال التحويلات الكبرى مياه سد كاف الدير بالداموس بأقصى غرب ولاية تيبازة قد انطلقت أواخر ماي المنصرم في إجراء التجارب التقنية لتحويل مياه السد نحو بلدية شرشال، والتي ستشمل 11 بلدية غربية للولاية .

في سياق تدعيم قطاع الري بالولاية ، تم استرجاع وإعادة تشغيل 29 بئرا ارتوازيا متوقفا عبرالولاية، من شأنها تحسين عملية تزويد 60 ألف من ساكنة الولاية بالمياه الصالحة للشرب ، حيث سمحت العملية باسترجاع 10 آلاف متر مكعب يوميا، بحسب ما كشف عنه والي تيبازة اليوم الأربعاء خلال زيارة تفقدية لهذه العمليات.