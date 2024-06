France: manifestations dans plusieurs villes contre l'extrême droite

Paris et plusieurs grandes villes françaises connaissent aujourd’hui des manifestations de dizaines de milliers de personnes contre l'extrême droite, qui domine les intentions de vote dans les élections législatives prévues pour le premier tour le 30 juin et le second tour le 7 juillet. Ces manifestations ont été appelées par les syndicats ouvriers et la gauche française, unie sous la bannière du "Nouveau Front Populaire", pour empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France.

Les manifestants dénoncent la montée de l'extrême droite qui continue de gagner des points dans les sondages à moins d'une semaine des élections législatives anticipées appelées par le président Emmanuel Macron, suite à la victoire historique du Rassemblement National (extrême droite, plus de 31%) aux élections européennes du 9 juin 2024.

Les prévisions indiquent que la coalition des partis de gauche sous la bannière du "Nouveau Front Populaire" sera le principal adversaire du Rassemblement National, le parti d'extrême droite qui a été le plus grand vainqueur des élections européennes en France et qui domine largement les intentions de vote par rapport au camp présidentiel. Depuis vendredi soir, des milliers de personnes sont descendues dans les rues dans plusieurs villes lors de manifestations qui ont parfois été marquées par des actes de violence, causant quatre blessés dont trois policiers, selon les autorités locales.

On prévoit la participation d'environ deux cent mille manifestants pendant ce week-end, à l'approche des élections législatives dont le premier tour se tiendra le 30 juin et le second tour le 7 juillet.

Des médias français citant une source policière ont indiqué que de 300 000 à 350 000 manifestants sont descendus dans les rues, dont entre 50 000 et 100 000 à Paris. En réponse, environ 21 000 agents de police et de gendarmerie ont été mobilisés.

Ces manifestations, appelées par les dirigeants de la gauche depuis lundi soir, sont un indicateur de la popularité du "Nouveau Front Populaire", la coalition électorale qui regroupe les grands partis de gauche comme La France Insoumise (gauche radicale) et le Parti Socialiste, ainsi que les partisans des écologistes.