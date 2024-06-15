عيد الأضحى: خرجات ميدانية لمدراء التجارة

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم السبت في بيان لها، عن إصدار تعليمات لمدراء التجارة الجهويين والولائيين للقيام بخرجات ميدانية لضمان التزام التجار بنظام المداومة وتوفير مختلف المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى.

وأوضح البيان أنه "تنفيذا لتعليمات وزير التجارة وترقية الصادرات بخصوص السهر على نظام المداومة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك, يقوم غدا الأحد 16 يونيو 2024، مدراء التجارة الجهويين والولائيين بخرجات ميدانية" تهدف الى "ضمان التزام التجار بنظام المداومة وتوفير مختلف المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين خلال فترة العيد".

وخلال هذه الخرجات، "سيقوم المدراء بزيارة المحلات التجارية والأسواق ونقاط البيع المختلفة لمراقبة توفر السلع، وكذا التأكد من التزام التجار بالإجراءات والتوجيهات التي تم وضعها لتسهيل عملية التسوق خلال هذه المناسبة الدينية"، تضيف الوزارة.