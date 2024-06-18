توظيف أساتذة اللغة العربية في فرنسا

أعلنت المصلحة المكلفة بتعليم اللغة العربية في فرنسا بسفارة الجزائر بباريس، اليوم الثلاثاء عن عملية توظيف مدرسي اللغة العربية في المدارس الابتدائية الحكومية الفرنسية.

وذكرت دائرة تعليم اللغة العربية في فرنسا، مثلما نقل النائب عن الجالية يعقوبي عبد الوهاب، في صفحته على فايسبوك، عن فتح باب التقدم لوظيفة مدرس متعاقد بدوام جزئي (مدفوع الأجر بالساعة) في المدارس الابتدائية الحكومية الفرنسية.

وحُدِّدت فترة إرسال الطلبات بعشرين يوما عمل من تاريخ نشر هذا الإشعار (من 14 جوان إلى 15 جويلية 2024).

وضبطت الدائرة شروط التوظيف، التي تخضع لأحكام المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ 14 أوت 2023، الذي يحدد الوظائف والموظفين اللازمين لتشغيل الدائرة المسؤولة عن تدريس اللغة العربية في فرنسا، وكذلك شروط وإجراءات تعيين الموظفين وأجورهم.

والشروط تعني المواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا وأن يكون المترشح مؤهلا بدنيا وذهنيا وأن يكون حاصلا على المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المتقدم لها وألا يكون لديه سجل جنائي لا يتعارض مع الوظيفة المتقدم لها وألا يكون قد حُكم عليه في جريمة جنائية وألا يكون قد ارتكب أي فعل يمس بالسيادة الوطنية أو بالمصلحة الوطنية وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية جزائرية أو ما يعادلها من المؤهلات في المادة التي يتم تدريسها، إلى جانب حيازة على شهادة المستوى B2 على الأقل لإلمامهم باللغة الفرنسية.

ويُعفى من هذا الشرط حاملو شهادة الدولة أو الدبلوم الوطني في التعليم العالي الفرنسي.

وبخصوص ملف الترشح فهو، شهادة الجنسية الجزائرية و شهادة الإقامة ونسخة مصادق عليها من الشهادة أو الدبلوم وشهادة من المستوى B2، على الأقل، في اللغة الفرنسية في حالة عدم وجود دبلوم التعليم العالي الفرنسي ومستخرج من سجل السوابق العدلية ساري المفعول (رقم 3) و شهادة توظيف تشهد على الخبرة المهنية المكتسبة في مجال دراسي معين، إلى جانب شهادة طبية تثبت اللياقة البدنية والعقلية؛ و صورة حديثة لجواز السفر وسيرة ذاتية تتضمن: البيانات الشخصية والخبرة المهنية والتدريب الأكاديمي وما إلى ذلك.

ويتعين إرسال ملف الطلب إلى رئيس قسم تدريس اللغة العربية في فرنسا قبل 16 جويلية 2024 (أي بعد 20 يوما من تاريخ الإعلان) على العنوان التالي 171 شارع دو لا كروا- نيفار 75015 باريس.