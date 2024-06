Accord de coopération entre "El Khabar" et le journal chinois "le quotidien du peuple"

Le journal "El Khabar", représenté par son directeur général et directeur de la publication, Ahmed Ameur, a signé un accord de partenariat avec le journal chinois "le quotidien du peuple", représenté par son directeur général, Tuo Zhen. Cet accord porte sur l'échange d'expertises, d'articles et de reportages, notamment sur les positions et les questions d'intérêt commun entre l'Algérie et la Chine. La cérémonie de signature s'est déroulée au siège d’"El Khabar" en présence du président du conseil d'administration du groupe, Zahreddine Smati, ainsi que les responsables éditoriaux. Du côté chinois, étaient présents le vice-directeur de l'administration politique et culturelle, le chef du département Moyen-Orient, le chef du département de l'échange et de la coopération internationale, l'assistant du rédacteur en chef et le rédacteur en chef du département international, ainsi que le chef du bureau du "quotidien du peuple" en Algérie.

Dans son discours à cette occasion, le directeur général et responsable de la publication du journal "El Khabar" a souligné la profondeur des relations historiques et des positions stratégiques entre la République d'Algérie et la République populaire de Chine, rappelant les positions historiques de la Chine en soutien à la révolution de libération et durant les premières années de l'indépendance de l'Algérie. Il a également évoqué la profondeur des relations économiques entre les deux pays et la présence des entreprises chinoises dans de nombreux projets stratégiques lancés par l'Algérie, en particulier au cours des dernières années.

Il a exprimé le souhait que l'accord de coopération et de partenariat signé entre "El Khabar", leader en Algérie, et "le quotidien du peuple", le principal journal gouvernemental en République populaire de Chine, atteigne le niveau des relations politiques, économiques, commerciales, culturelles et historiques entre Alger et Pékin.

De son côté, le directeur général du "quotidien du peuple", a également évoqué la profondeur des relations historiques entre les deux pays, remontant à plus de 60 ans, détaillant les positions adoptées par la Chine depuis la révolution de libération algérienne. Il a rappelé que la Chine fut l'un des premiers pays au monde à reconnaître le gouvernement provisoire de la république algérienne en 1958, ainsi que l'envoi des premières délégations médicales chinoises en Algérie dans les premiers mois de son indépendance.

Le responsable chinois a insisté sur les positions communes entre Pékin et Alger sur les grandes questions internationales, soulignant les résultats de la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Chine l'année précédente et sa rencontre avec son homologue chinois à Pékin.

Concernant l'accord, Tuo Zhen a exprimé son honneur, au nom du journal qu'il dirige, de signer avec "El Khabar", le principal média en Algérie, en tant que grand organe d'information, espérant que l'accord prospérera vers des domaines de coopération élargie.

Fondé en 1948, le " quotidien du peuple" est un journal gouvernemental distribué à environ 3,5 millions d'exemplaires par jour, ce qui en fait le plus grand journal imprimé en Chine. En plus du chinois, le journal est disponible en anglais, japonais, français, espagnol, russe et arabe. En 2012, l'UNESCO l'a classé parmi les dix plus grands journaux du monde.