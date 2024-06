Une alerte spéciale de l'Office National de la Météorologie, émise ce vendredi, annonce la poursuite de la vague de chaleur dans quatre wilayas du sud du pays jusqu'à dimanche prochain, avec des températures prévues atteignant ou dépassant les 49 degrés Celsius.

Cette alerte, classée en niveau de vigilance "orange", concerne les wilayas d'Adrar, In Salah, Bordj Badji Mokhtar et l'ouest de Tamanrasset.

Les températures maximales dans ces régions devraient atteindre ou dépasser les 49 degrés Celsius, tandis que les températures minimales oscilleront entre 34 et 38 degrés Celsius.