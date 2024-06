Réglementation prochaine de l'activité des associations de protection des consommateurs

Le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a annoncé aujourd'hui son intention se pencher sur les dossiers des associations de protection des consommateurs actives à travers le pays, en travaillant sur la mise à jour des textes réglementaires encadrant leurs activités pour garantir qu'elles n'outrepassent pas leurs compétences, et en définissant des objectifs d'intervention permettant de fournir des services aux consommateurs sans recourir à des pratiques de « surenchère ou d'extorsion ».

Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a indiqué que son ministère travaillait à réguler l'activité des associations de protection des consommateurs en révisant la loi 09-03 relative à la protection des consommateurs et à la répression de la fraude, dans le but d'améliorer les services destinés aux citoyens.

Lors de sa supervision des travaux du forum national des associations de protection des consommateurs, Zitouni a souligné qu’en " raison de la confusion dans les concepts et les compétences, et compte tenu du grand nombre d'associations actives dans le secteur du commerce engagées dans la protection des consommateurs, nous nous apprêtons à les organiser et les encadrer, en établissant des objectifs clairs pour chacune, afin que chaque association puisse intervenir dans un domaine spécifique".

Dans ce contexte, le ministre a noté que la protection des consommateurs couvre de nombreux domaines tels que les produits alimentaires, les activités sportives et culturelles, ainsi que la santé, ce qui, démontre l'importance de spécialisations et d'une organisation des associations de protection des consommateurs, étant donné la difficulté pour une seule association de couvrir toutes les opérations de consommation.

Le ministre a également salué l'idée d'un Observatoire national de la société civile visant à organiser des sessions nationales pour encadrer l'activité des associations de protection des consommateurs, affirmant que son ministère soutiendra cette initiative pour qu'elle réussisse.

Dans son discours lors de l'ouverture du forum sous le thème "Protection du consommateur et promotion de l'économie nationale", Zitouni a souligné l'importance d'établir des cadres de travail "créatifs" contribuant à mettre en place une charte éthique pour les associations de protection des consommateurs.

Le ministre a affirmé à cet égard que "la préservation de la dignité et la protection du consommateur reposent essentiellement sur la confiance entre producteurs et consommateurs, ainsi que sur la coopération et la coordination entre les parties concernées, loin de toute surenchère, exploitation ou extorsion, afin de ne pas détourner la défense des droits des consommateurs qui devrait être encadrée par des cadres légaux et réglementaires garantissant des mesures efficaces pour une protection réelle des consommateurs, et suivant les évolutions économiques mondiales".

Zitouni a également souligné les efforts de son ministère pour encourager la création de nouvelles associations nationales et locales pour la défense des consommateurs, car "le nombre actuel n'est pas suffisant", tout en faisant référence aux divers efforts de réforme du marché national pour réguler, organiser et restructurer les activités commerciales, conformément aux normes et aux mesures reconnues pour la création et la gestion des marchés et des espaces commerciaux, en particulier en ce qui concerne la sécurité et la santé des consommateurs.