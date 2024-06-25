"عدل": تسديد الفواتير والأشطر عبر "بريدي موب"

تم, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ومؤسسة بريد الجزائر، تسمح بتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني عبر تطبيق "بريدي موب"، لتسديد الإيجار الشهري لسكنات "عدل" وكذا الأشطر الخاصة بالاكتتاب في هذا البرنامج السكني.

وتم توقيع الاتفاقية بمقر وكالة "عدل" من طرف المدير العام لهذه الأخيرة، فؤاد مقراني، والمدير العام لبريد الجزائر، لؤي زيدي، وذلك بإشراف كل من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح مقراني أنه بالإضافة إلى تسديد الإيجار الشهري والأشطر عبر "بريدي موب"، يمكن القيام بهاتين العمليتين عبر مكاتب البريد (حاليا عبر وكالات القرض الشعبي الجزائري)، الشبابيك الآلية، خدمة "بريدي نت" وكذا رمز الاستجابة السريع، مع توفير الدفع الآلي بمختلف الهياكل الإدارية التابعة لوكالة "عدل".

علاوة على ذلك، لفت المدير العام إلى أن هذه الاتفاقية ستتيح أيضا خدمة الخصم المباشر من حساب المستفيدين من برنامج البيع بالإيجار.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم منح مؤسسة بريد الجزائر الأولوية في اقتناء المحلات التجارية التابعة للوكالة، وهذا ضمانا لتواجد مكاتب البريد على مستوى أحياء "عدل" بمختلف الولايات، مع ضمان تزويد الأحياء السكنية بأجهزة الدفع الإلكتروني الآلي لتسديد الإيجار الشهري، يضيف مقراني.

من جهته، لفت زيدي في كلمته إلى أن مؤسسة "بريد الجزائر" لديها "تجربة ناجحة" في دفع الفواتير مع مؤسستي "سيال" واتصالات الجزائر من خلال تطبيق "بريدي موب"، مؤكدا أن رقمنة عملية دفع مستحقات وكالة "عدل"، ستجنب المستفيدين والمكتتبين عناء التنقل للوكالات البنكية لإتمام العملية.

أما بخصوص موعد دخول هذه الخدمات الجديدة حيز التنفيذ، أوضح زيدي أنه من المتوقع أن يكون مع نهاية شهر يوليو القادم، مؤكدا أن العمل جار لتوفير منتوج يلبي المتطلبات، عبر توفير مجموعة من وسائل الدفع، وذلك لتعزيز الشمول المالي والمساهمة في تقليل اعتماد المواطن على الدفع نقدا.