Bendjamaa : Les gens meurent de faim à Gaza

Lors d’une session dédiée à la discussion de la situation en Palestine, l’ambassadeur permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies, Amar Bendjamaa, a prononcé un discours dénonçant la crise humanitaire à Gaza et appelant à des actions concrètes contre les responsables de cette tragédie.

"Les gens meurent de faim à Gaza, c'est une réalité," a affirmé Bendjamaa.

"Le responsable de cette situation est bien connu, c'est l'entité sioniste occupante qui doit être tenue pour responsable de cette destruction"

L’ambassadeur a clairement imputé la responsabilité de la crise humanitaire à l'occupation israélienne, soulignant la nécessité de rendre des comptes pour les souffrances infligées aux Palestiniens.

Bendjamaa a mis en garde contre une catastrophe humanitaire imminente dont les effets pourraient se propager à tout le Moyen-Orient.

"Ce qui se passe en Palestine, et plus précisément à Gaza, annonce une catastrophe humanitaire dont les répercussions pourraient s'étendre à tout le Moyen-Orient," a-t-il déclaré, appelant la communauté internationale à agir avant qu'il ne soit trop tard.

L'ambassadeur a, également, dénoncé le "terrorisme des colons" qui, selon lui, a atteint un niveau sans précédent. Cette violence, dirigée contre les Palestiniens, aggrave encore la situation sur le terrain et nécessite une réponse urgente de la part des Nations Unies et des autres acteurs internationaux.

"Les Palestiniens ne quitteront pas leur terre. Ils continueront à lutter jusqu'à ce qu'ils obtiennent tous leurs droits," a-t-il déclaré, soulignant la résilience et la résistance du peuple palestinien face à l'occupation.