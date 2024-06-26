ردت المناضلة الحقوقية الفرنسية ريمة حسن، ذات الأصول الفلسطينية، بحدة على جوردان بارديلا رئيس "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني المتطرف، عندما أثار، قضية فلسطين واحتلالها من طرف إسرائيل، خلال عرض برنامجه كرئيس حكومة محتمل، بعد الانتخابات التشريعية المسبقة، المقررة يومي 30 جوان و07 جويلية 2024 .

وقال بارديلا الإثنين، عندما سئل إن كان مستعدا للاعتراف بدولة فلسطينية إذا أصبح وزيرا أول:"الاعتراف اليوم بدولة فلسطينية، يعني الاعتراف بالإرهاب". مؤكدا أن حزبه سحب دعمه لدولة فرنسا بخصوص "حل الدولتين".

وسرعان ما جاءه الردَ من القيادية في حزب "فرنسا الأبية" ريمة حسن، الني كتبت بحسابها في منصة "إكس":"نفس الغطرسة الاستعمارية التي كان لهذا الحزب مع الجزائر والتي ينقلها اليوم إلى فلسطين. ستسلك فلسطين نفس مسار الجزائر نحو تقرير المصير والاستقلال، بغض النظر عن موافقة أولئك الذين لا يزالون يحلمون بأنفسهم بأنهم مستعمرون".

وكانت ريمة حسن أثارت قبل أسابيع، حفيظة السياسية العنصرية ماريون مارشال لوبان، عندما عقدت شبهت مذابح الصهاينة في غزة حاليا، بمجازر الاستعمار الفرنسي في سطيف وقالمة وخراطة عام 1945. فقد دعتها حفيدة جان ماري لوبان إلى "طلب اللجوء السياسي من الجزائر، وسأكون أول من يدعم هذا الطلب".