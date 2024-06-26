الفرقة الإقتصادية للشرطة تحقق في "الفاف"

استمعت الفرقة الاقتصادية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالجزائر العاصمة أمس إلى رؤساء سابقين للإتحاد الجزائري لكرة القدم إضافة إلى مسؤولين وموظفين وأعضاء سابقين في المكتب الفدرالي لـ"الفاف" في إطار تحقيق يخص قضايا مالية ميزت تسيير "الفاف" خلال السنوات الماضية.

وتمحورت أسئلة المحققين حول قضايا متعلقة بنفقات تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين وكأس إفريقيا للأمم تحت17 سنة وقضايا متعلقة باستفادة مسؤولين سابقين في "الفاف" ومنهم مناجير سابق في المنتخب الأول من علاوات ومنح مالية (منها منح خاصة بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019) إضافة إلى تقديم منح مباريات إلى لاعبين دوليين محليين بالعملة الصعبة وصولا إلى اللجوء لإحد الفنادق الخاصة لاستضافة أعضاء المكتب الفدرالي خلال فترة تواجدهم بالعاصمة، وأشار ذات المصدر بأن التحقيقات ستتوسع خلال الأيام القليلة المقبلة إلى أسماء وشخصيات أخرى.