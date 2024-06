L'organisation de la finale de la Coupe d'Algérie en détails

Le secrétaire général de la Fédération Algérienne de Football (FAF), Nadir Bouznad, a présidé une réunion technique au siège de la FAF à Dely Brahim en préparation de la finale de la Coupe d'Algérie 2024, qui opposera le Mouloudia d'Alger au CR Belouizdad le 5 juillet prochain au stade du 5-Juillet.

La réunion a vu la participation de Hakim Hadj Redjem, président du Mouloudia d'Alger, du manager général de l'équipe Mohamed Khazrouni, du président du CR Belouizdad Mehdi Rabhi et du secrétaire général du club Rachid Djeraoudi.

Le secrétaire général adjoint de la FAF Halim Jendoubi, le responsable des compétitions Bilal Ghandour, le responsable de la commission d'arbitrage Mehdi Abid Charef et le responsable de la cellule de communication Saïd Flelak ont également pris part à cette réunion.

Les discussions ont porté sur tous les aspects organisationnels, sécuritaires, arbitraux et médiatiques de cet événement sportif majeur.

Les représentants de la FAF ont insisté sur l'importance pour chaque équipe de fournir une liste de 35 membres (joueurs, techniciens et administratifs) qui recevront une accréditation. Tout individu non inscrit sur cette liste ne sera pas autorisé à entrer. Mohamed Khazrouni a contesté cette restriction et souligné la nécessité d'inclure un plus grand nombre de membres du personnel tels que les gardiens et les masseurs.

Concernant les médailles, il a été précisé que seules 21 médailles seraient distribuées, selon les directives de la présidence de la République. Des efforts sont en cours pour augmenter ce nombre à 25.

Chaque équipe recevra 20.000 billets, la distribution étant gérée par les clubs eux-mêmes. La question de la répartition des gradins a été un point de divergence. Les responsables du CR Belouizdad ont proposé un tirage au sort, proposition rejetée par le MCA, qui a rappelé un accord précédent leur accordant le droit au virage sud pour leurs supporters. Cet accord avait été soutenu par le secrétaire général de la FAF.

Les deux équipes ont présenté leurs maillots pour la finale, suscitant des critiques, notamment celui du Mouloudia d'Alger avec des couleurs inhabituelles (bleu et noir). Le maillot du Chabab Belouizdad, entièrement rouge, a été jugé simple et sans créativité.

La direction du CR Belouizdad a annoncé que la coupe serait exposée au centre culturel du 11-Décembre à Belouizdad le 1er juillet. Le Mouloudia d'Alger a proposé de l'exposer à la place des Martyrs, une demande qui sera soumise à la commission de sécurité de la wilaya d'Alger.