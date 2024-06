Entretiens algéro-autrichiens: Les principaux dossiers de coopération

Dans le cadre de la visite officielle en République Fédérale d'Autriche mandatée par le Président de la République, le Ministre des Affaires Étrangères et de la Communauté Nationale à l'Étranger, Ahmed Attaf, a tenu une session de travail aujourd'hui avec son homologue autrichien, Alexander Schallenberg.

"Cette session a été dédiée à l'examen des moyens et des perspectives de renforcement des relations historiques entre les deux pays, qui perdurent depuis plus de six décennies. L'accent a été particulièrement mis sur les domaines prioritaires pour l'agenda de développement de notre pays à l'heure actuelle, tout en répondant aux priorités de la coopération bilatérale. Dans ce cadre, les deux parties ont salué les perspectives prometteuses offertes par le secteur des énergies renouvelables, notamment l'hydrogène vert, dans le contexte du lancement du projet structurant 'South Corridor'. Ils ont également souligné la nécessité d'élargir la coopération à d'autres domaines offrant des opportunités de collaboration et de partenariat entre les deux pays, tels que les chemins de fer, l'agriculture saharienne, les mines et l'industrie pharmaceutique", lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires Etrangères.

Sur le plan politique, "les deux parties ont échangé leurs points de vue sur plusieurs questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment l'évolution de la situation dans les régions auxquelles appartiennent les deux pays, ainsi que la situation tragique que connaît Gaza depuis plus de huit mois. À cet égard, les deux parties ont réaffirmé les positions de leurs pays respectifs, fondées sur les règles du droit international et les principes des Nations Unies, auxquelles ils aspirent à voir jouer le rôle vital qui leur incombe dans le contexte de la crise complexe des relations internationales", poursuit la même source.

"Les deux ministres ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont présenté les résultats fructueux de leurs discussions et les engagements bilatéraux convenus, ainsi qu'un programme de travail visant à élever les relations bilatérales à des horizons plus vastes, bénéfiques pour les deux pays", conclu le communiqué.